Bruma queixa-se de ter sido burlado em cerca de três milhões de euros pelo seu melhor amigo, apurou o Correio da Manhã. Du Ganso é acusado de ter usado uma procuração para esvaziar a conta do futebolista na Alemanha, durante as duas épocas (2017/18 a 2018/19) em que jogou no Leipzig.





O jogador, atualmente no PSV, só se apercebeu do alegado desfalque em fevereiro, quando fez a escritura de uma casa que comprou na margem Sul.