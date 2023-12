Cada português come em média 15 kg de bacalhau por ano sobretudo no Natal

Cada português come, em média, cerca de 15 quilogramas (kg) de bacalhau por ano, com destaque para a época do Natal, um número que se tem mantido estável, segundo dados avançados pelo Norwegian Seafood Council (NSC).

O valor "está estável à volta dos 15 kg 'per capita'", anunciou o diretor do NSC para Portugal, Trond Rismo, em resposta à Lusa.

Apesar de ressalvar que os números do acumulado do ano ainda não estão fechados, o NSC sublinhou não ser expectável que este número diminua.

Só a época do Natal representa 30% do consumo total de bacalhau.

No ano passado, os portugueses comeram cerca de oito toneladas de bacalhau no Natal.

As exportações de bacalhau (inteiro) salgado e seco da Noruega para Portugal atingiram, este ano, 17.915 toneladas, uma quebra de 15% face a 2022, mas o preço subiu 16%.

Por sua vez, as exportações de bacalhau salgado fixaram-se 17.836 toneladas, menos 4%, com o preço a crescer 24%, enquanto as exportações de bacalhau congelado recuaram 7% para 2.877 toneladas, sendo que o respetivo valor subiu também 24%.

Já as exportações de bacalhau fresco/refrigerado da Noruega para Portugal totalizaram 922 toneladas, o que se traduziu numa diminuição de 63%, mas o preço cresceu 30%.

"No que diz respeito ao bacalhau, este ano começou com preços elevados e depois, com o IVA [Imposto sobre o Valor Acrescentado] zero, em abril, o consumo melhorou. Após o verão, os preços caíram para os mesmos níveis do ano passado e o consumo parece positivo", assinalou Trond Rismo.

Contudo, o diretor do NSC para Portugal referiu que os portugueses estão a optar por peixes de menor dimensão, o que pode ter a ver com o preço, mas também com a oferta, tendo e conta que têm sido exportados mais peixes de menor calibre.

Trond Rismo disse ser difícil perspetivar como vai evoluir o consumo no próximo ano, mas notou que o fim do IVA zero "vai certamente" afetar o preço para o consumidor e, consequentemente, o consumo.

"Na Noruega, a quota [de pesca] vai diminuir 20% no próximo ano, o que também significa que haverá menos peixe disponível para os mercados. Isto também pode afetar o preço, mas o mercado português é tão importante que eu acredito que a parceria Noruega-Portugal no que diz respeito ao comércio de bacalhau vai continuar a ser forte", concluiu.

O NSC é uma empresa pública que pertence ao Ministério do Comércio, Indústrias e Pescas da Noruega.