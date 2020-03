Câmara de Lisboa encerra museus, teatros, bibliotecas e piscinas devido ao coronavírus

A Câmara de Lisboa anunciou, esta terça-feira, uma lista de "medidas temporárias para reduzir riscos de exposição e contágio Covid-19". As decisões foram anunciadas numa publicação na página da autarquia no Facebook, onde se esclarece que as mesmas vão estar em vigor entre 11 de março e 3 de abril, estando em "avalição permantente."



Deste modo, estão encerradas as pisicinas geridas pelo múnicipio, museus, galerias e bibliotecas municipais, tal como os teatros, o Cinema São Jorge e o Padrão dos Descobrimentos. Além disso, foi decretada a suspensão de "todas as atividades desportivas promovidas pelo município em recinto fechado" e "de todas as visitas de lazer, turismo ou de âmbito cultural promovidas pelo Município".



Relacionadas Lista de eventos desportivos afetados pelo coronavírus em todo o Mundo



A autarquia decidiu, ainda, "manter, por enquanto, em funcionamento feiras e mercados, reforçando as ações de formação e prevenção já em curso".



A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos e cerca de 114 mil pessoas infetadas em cerca de uma centena de países. Em Portugal, há 41 casos confirmados de infeção.