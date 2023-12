Câmara de VN Gaia discute segunda-feira investimento de 1 milhão no Desporto

A Câmara de Vila Nova de Gaia planeia investir cerca de um milhão de euros na área desportiva, um investimento dedicado à substituição dos sistemas de iluminação, entre outros aspetos, de acordo com cinco propostas que serão votadas segunda-feira.

Informação remetida à agência Lusa enumera as instituições abrangidas por este pacote de apoios, sendo que serão quatro os estádios que, caso as propostas sejam aprovadas, terão ajuda na substituição dos sistemas de iluminação.

Em causa os equipamentos do Clube de Futebol de Serzedo (cerca de 183 mil euros), do Clube União Desportiva Leverense (cerca de 183 mil euros), do Futebol Clube de Avintes (cerca de 183 mil euros), bem como do Sporting Clube de Coimbrões (cerca de 92 mil euros).

"O objetivo passa por ajudar estas instituições a serem energeticamente mais eficientes e sustentáveis, com claros benefícios em termos de custos na manutenção da infraestrutura", refere esta autarquia do distrito o Porto.

Paralelamente, na mesma reunião camarária, será discutido, o pacote de contratos programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara e os clubes e associações desportivas relativamente à época desportiva 2023/2024.

O valor global é de cerca de 435 mil euros.

Estão abrangidas a DAC - Douro Andebol Clube (600 euros), o Águias Sport de Gaia (2.360 mil euros), a Associação Cultural e Desportiva de Gulpilhares -- Hóquei 1944 (13.150 mil euros), o Douro Rugby Clube de Gaia (4.640 mil euros), entre outros.

No total, serão abrangidos 12.341 atletas, mais 546 do que na época anterior.

Estes números correspondem a um aumento de cerca de 5% e "reforça o facto de Vila Nova de Gaia ser um dos municípios com maior número de atletas do país", termina a autarquia.