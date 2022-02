Canais Eleven vão ter sinal aberto durante o fim de semana

Em dias de Super Bowl, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 e Formula E, a Eleven vai disponibilizar todos os seus canais para o público português. No fim de semana de 11 a 13 de fevereiro, os canais ficam disponíveis em todos os operadores e no serviço streaming.A campanha ‘Eleven Desconfina’ visa "permitir que os fãs de desporto viajem desde os Estados Unidos até França, passando pelo México, Espanha ou pela Alemanha, e vivam as emoções do futebol, Formula E e NFL, com o Super Bowl e o Halftime Show, a partir do conforto de casa – ou até onde a rede de telemóveis funcionar."Para abrir o apetite dos espectadores, a Eleven faz um resumo do que se vai passar nesses dias. "Além do Super Bowl e do tão esperado Halftime Show, que este ano conta com nomes como Kendrick Lamar, Dr. Dre, Snoop Dog, Mary J. Blige e Eminem, o fim de semana contará ainda com eventos desportivos para todos os gostos, com as melhores ligas da Europa, como a Ligue 1, LaLiga, Bundesliga, ou o E-Prix de Formula E, na Cidade do México, com António Félix da Costa", lembra.O sinal de transmissão dos seis canais vai ficar aberto "a partir das 19h desta sexta-feira, dia 11 de Fevereiro, em todos os operadores (MEO, NOS, NOWO e VODAFONE) e no serviço de streaming da Eleven. Mas não há truques: qualquer pessoa terá acesso livre até às 9h00 de dia 14, permitindo assistir à final da NFL completa, em direto".19h00 – Especial Planeta ELEVEN (ELEVEN 1 e Live Facebook, Twitch e YouTube)20h00 – Ligue 1 Uber Eats: PSG x Rennes (ELEVEN 1 e Live no Facebook)19h30 – Especial Planeta ELEVEN (ELEVEN 1 e Live no Facebook, Twitch e YouTube)20h00 – LaLiga Santander: Atl. Madrid x Getafe (ELEVEN 1 e Live no Facebook)21h15 – Formula E ELEVEN Pré E-Prix (ELEVEN 3 e Live no Twitch e YouTube)22h00 – E-Prix Cidade do México (ELEVEN 3 e LIVE no Facebook)23h00 – Formula E ELEVEN Pós E-Prix (ELEVEN 3 e LIVE no Twitch e YouTube)14h30 – Bundesliga: Union x Dortmund (ELEVEN 2 e Live no Facebook)19h30 – Especial Planeta ELEVEN (ELEVEN 1 e Live no Facebook, Twitch e YouTube)22h00 – NFL ELEVEN Super Bowl LVI (ELEVEN 1 e Live no Facebook, Twitch e YouTube)22h30 – NFL: Super Bowl LVI - Cincinnati Bengals x Los Angeles Rams (ELEVEN 1)