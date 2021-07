Canal 11 vence Prémio AMI - Jornalismo contra a indiferença

O Canal 11 venceu o Prémio AMI - Jornalismo contra a indiferença, o qual distingue anualmente trabalhos jornalísticos de imprensa escrita, online, televisão, rádio e foto reportagem cuja primeira publicação tenha ocorrido num órgão de comunicação social português e que representem um testemunho e uma contribuição válida para que as indiferenças dos poderes de opinião pública não cubram situações intoleráveis do ponto de vista humano, social, económico, ou qualquer outro, em qualquer parte do mundo.





A distinção teve por base três reportagens contra o racismo: 'A Luta de Thuram', 'Sou preto, e então?' e 'A Revolução Cigana'.O primeiro lugar foi, ainda assim, partilhado com uma reportagem da SIC/Expresso. Os vencedores foram anunciados esta quinta-feira.