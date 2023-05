Cândido Costa, o novo "cromo" da TV

Foi uma das promessas do futebol, mas acabou a carreira "teso". Aos 42 anos tornou-se um sucesso no Canal 11. Agora até vai entrar no Taskmaster da RTP1.Cândido Costa chegou ao campo de futebol do Grupo Desportivo de Cerva por volta das 11h30, "soltinho e pomposo", pronto a abraçar um dia intenso de aventura. Quem o vê cheio de energia, a distribuir abraços e "bacalhaus" aos jogadores e dirigentes desta equipa da divisão distrital do município de Ribeira de Pena, distrito de Vila Real, mal imagina que nessa noite dormiu apenas três horas e que tem em cima de si a "semana mais complicada" de que guarda memória. "Andei a gravar duas galas por dia do Taskmaster, em Lisboa, fui ao Algarve fazer um anúncio e agora estou aqui para gravar o Cândido On Tour", desabafa o recém-anunciado participante da terceira temporada do programa Taskmaster, da RTP1. Leia a reportagem na íntegra na Sábado