Cantora Marília Mendonça morre aos 26 anos em queda de avião no Brasil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A avioneta é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, com capacidade para seis passageiros. Segundo a Anac, o avião está em situação regular e tem autorização para fazer serviço de táxi aéreo.



A jovem artista, de 26 anos, era um dos nomes de maior sucesso do estilo sertanejo na atualidade e já atuou em Portugal.



Nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de pesar dos vários quadrantes da sociedade. Neymar já reagiu e o Flamengo também.





O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da cantora rubro-negra Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais. Muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento tão triste. Descanse em paz, Marília. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 5, 2021



















Marília Mendonça, de 26 anos, morreu esta sexta-feira no seguimento da queda de uma avioneta em Minas Gerais, no Brasil. A avioneta levava a bordo mais quatro pessoas:e, momentos antes da queda, partilhou um vídeo a entrar na aeronave.Após o acidente, a assessoria da cantora avançou inicialmente que a artista tinha sido resgatada com vida.