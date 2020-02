Careca, desnutrido e com cortes: revelados detalhes da autópsia ao corpo de Michael Jackson

Michael Jackson morreu em junho de 2009, em casa, na sequência de uma paragem cardíaca provocada por uma overdose de calmantes, mas a vontade de mudar a cor da pele fez com que o seu corpo ficasse em muito mau estado por causa das sucessivas operações e múltiplos tratamentos estéticos a que se submeteu.





O jornal britânico 'The Sun' revelou pormenores inéditos da autópsia: o 'rei da pop' tinha comprimidos no estômago e estava desnutrido. Além disso, os quadris, os músculos e os ombros estavam cheios de marcas provocadas pelas injeções de analgésicos que lhe eram diariamente ministradas pelo seu médico particular, Conrad Murray.Michael Jackson, que nos últimos anos de vida enfrentou acusações de abuso infantil, tinha também feridas nos joelhos e cortes nas costas. Mas o mais impressionante é sem dúvida o cabelo. O cantor estava completamente careca e o cabelo castanho que apresentava tratava-se na realidade de uma peruca.