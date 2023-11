«Caro pseudo-catalão, não fiques nervoso»: Figo volta a comentar política espanhola

Luís Figo abriu uma 'nova frente de batalha' na política espanhola, agora com Gabriel Rufián, deputado da Esquerda Republicana da Catalunha no congresso espanhol.O antigo futebolista português, que reside em Madrid, partilhou um vídeo do jornal 'El Mundo' com um excerto do discurso de Rufián na sessão de investidura de Pedro Sánchez, o presidente do governo espanhol. "Não se arrisque", dizia Rufián a Sánchez, lembrando que o seu partido quer um referendo na Catalunha. E Figo escreveu, com ironia: "Que engraçado o pseudo-catalão."Figo sempre foi muito crítico de Pedro Sánchez, líder do PSOE, que contou com o apoio dos independentistas catalães para formar o novo governo.Rufián respondeu ao antigo internacional português com um link, encaminhando-o para o "pagamento de dívidas" da Agência Tributária de Espanha e alguns dos seus seguidores aplaudiram. "Uma bofetada de mão aberta".Mas Figo não se ficou: "Caro pseudo-catalão, não fiques nervoso, tens mais 4 anos para tirar a tua parte e só ficarás lá por 18 meses", atirou, recordando que o deputado disse que só ia ficar um ano e meio na política. "Agência Tributária? Tens que ser mais criativo, querido! Talvez não precises pagar a partir de agora, já que eu também entro na amnistia catalã."