Casa de Luís Filipe Vieira arrestada pelo tribunal

A casa de Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, localizada em Marisol (Vale Boeiro- Vale de Milhaços), foi arrestada pelo tribunal, apurou Record.Trata-se de um T5 com uma área total de 1.100 m2, situado numa zona próxima de algumas praias muito concorridas. A moradia é composta por uma cave e 2 pisos acima do solo. Tem 8 assoalhadas, cozinha, 4 casas de banho e 2 vestíbulos e uma piscina.A casa foi comprada em 1981 e agora foi colocada em leilão com um valor base de 459 085,00 euros.