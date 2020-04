Casamento em Pombal juntou 300 pessoas durante o período do estado de emergência

Um casamento em Pombal que reuniu 300 pessoas foi o caso mais grave de incumprimento do estado de emergência, durante o período de 3 a 17 de abril, decretado devido ao vírus Covid-19, avança a Sábado. A situação foi relatada pelo director nacional da PSP, Magina da Silva, numa das reuniões da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência. Ainda assim, o responsável máximo pela polícia fez questão de salientar que verificou por parte da população um cumprimento generalizado da regra do confinamento, apesar de o número de detidos pelo crime de desobediência ter aumentado do primeiro para o segundo período.





