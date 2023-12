Caso Bracali: Supremo Tribunal de Justiça castiga gigante dos videojogos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo jogador de futebol Rafael Bracali, de 42 anos, ganhou no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) um caso - relativo a direitos de imagem - contra a gigante dos videojogos Electronic Arts Inc. (EA) em que reclama 341 mil € de indemnização (336 mil por danos patrimoniais e 5 mil por danos não patrimoniais), avança o Correio da Manhã este domingo. O processo vai ser julgado num tribunal português, ao contrário do que defendia a empresa norte-americana que, em 2022, faturou mais de 6,8 mil milhões de euros.