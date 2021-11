Caso E-toupeira: Svilar e Samaris só serão ouvidos a 30 de novembro

As audições de Svilar e Samaris no âmbito do caso E-toupeira estavam agendadas para esta manhã mas acabaram por ser adiadas para o próximo dia 30. O guarda-redes do Benfica não pôde comparecer no Campus de Justiça, porque viajou com o restante plantel dos encarnados para a Alemanha, enquanto Samaris não foi ouvido, uma vez que não conseguiram entrar em contacto com o jogador grego.





Recorde-se que os dois jogadores foram arrolados como testemunhas de defesa por Paulo Gonçalves, arguido no processo.