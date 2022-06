Católica abre 6.ª edição da pós-graduação em Direito do Desporto

A Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa divulgou esta sexta-feira o plano para a 6.ª edição da pós-graduação em Direito do Desporto, que terá lugar entre 17 de outubro de 2022 e abril de 2023."O programa desta edição compreende algumas novidades e vamos mais longe em termos substanciais no universo do Direito ao Desporto, dedicando atenção às pessoas com deficiência, à mulher e às questões de género. No entanto, o programa mantém o essencial da sua filosofia inicial, destacando o espaço consagrado à resolução dos litígios desportivos e à vertente internacional do corpo docente", pode ler-se no programa.A pós-graduação, dividida em nove módulos, terá ainda como principais objetivos "proporcionar uma visão ampla, ordenada e atual do Direito do Desporto", assim como "facultar um conhecimento especializado e sob múltiplos prismas das normas que regulam a atividade desportiva".