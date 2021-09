Católica abre pós-graduação em Direito do Desporto

A Faculdade de Direito da Universidade Católica lançou a 5ª edição da pós-graduação em Direito do Desporto, um curso que será coordenado por José Manuel Meirim, antigo presidente do Conselho de Disciplina e atual consultor do presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

As aulas serão online e vão de outubro deste ano até abril de 2022, sendo que as inscrições estão abertas até dia 30 deste mês. A pós-graduação é dirigida a "juristas e outros licenciados, colaboradores de clubes desportivos, sociedades desportivas, ligas profissionais, federações desportivas, dirigentes desportivos, treinadores, gestores desportivos, intermediários e outros profissionais relacionados com o desporto".

O corpo docente inclui mais de duas vezes de professores, entre os quais o próprio José Manuel Meirim, João Leal Amado, João Taborda da Gama, Emílio Garcia Silvero, Alexandra Gómez Bruinewoud, Javier Rodríguez Ten, Daniel Soto e José Luís Carratero Lestón.