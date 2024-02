César Boaventura conhece hoje veredito do processo judicial em que está acusado de quatro crimes de corrupção

César Boaventura conhece hoje o veredito do processo judicial em que está acusado de quatro crimes de corrupção, relacionados com o aliciamento a jogadores do Rio Ave e Marítimo para perderem encontros com o Benfica, em 2016.

O julgamento, que contou com Lionn como a última testemunha-chave e um dos atletas alegadamente aliciados pelo antigo empresário, chega ao seu final após Carlos Melo Alves, advogado de Boaventura, não ter convencido o coletivo de juízes a absolver o seu cliente nem a arrolar testemunhas como António Silva Campos e Miguel Ribeiro, na altura, presidente e diretor desportivo do emblema vilacondense.

Além deste caso, César Boaventura enfrenta outro processo por burla, branqueamento de capitais e várias outras acusações na 'Operação Malapata', que também deverá ver revelada a sentença no dia 22 deste mês.