Cláudia Vieira, filha mais nova e namorado infetados com Covid-19

A atriz Cláudia Vieira anunciou esta quarta-feira ter testado positivo à Covid-19. "Depois do nosso contacto com um caso positivo, através de uma pessoa que faz parte do nosso dia-a-dia, ficámos em isolamento. Recebidos os resultados eu, o João e a Caetana testámos também positivo ao Covid-19.

Estamos bem, a ser acompanhados e a cumprir as diretrizes da DGS", escreveu a atriz no Instagram.





"Unidos, na nossa bolha de amor!", completou.A atriz havia anunciado já ontem nas redes sociais que se encontrava em isolamento profilático, depois de ter contactado com doente infetado.