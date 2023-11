CMTV acima dos 3 milhões de espectadores

A CMTV obteve, no sábado, uma audiência total de 3 milhões e 45 mil espectadores ao longo do dia. Trata-se do número de espectadores que, este sábado, contactaram com a televisão do Correio da Manhã.

Além de bater esta barreira dos 3 milhões de espectadores, a CMTV alcançou também um share de 6%, mais do dobro do seu principal concorrente, que registou apenas 2,5% de share, a CNN Portugal. A SIC Notícias marcou apenas um share médio diário de 1,8%.

Para se ter uma dimensão da relevância da barreira dos 3 milhões de espectadores batida no sábado pela CMTV deve comparar-se com os pouco mais de 2 milhões alcançados pela CNN Portugal, e com os 1 milhão e 900 mil da SIC Notícias.

Os 15 programas mais vistos do dia no cabo foram todos da CMTV.

A CMTV lidera o mercado de informação nacional há 19 meses consecutivos, é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.