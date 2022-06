CMTV avança que homicídio de Igor Silva foi planeado na Luz no dia do Benfica-FC Porto

O homicídio de Igor Silva foi planeado no Estádio da Luz, aquando do jogo entre Benfica e FC Porto que culminou na conquista do campeonato pelos azuis e brancos.Segundo, Marco 'Orelhas', o número 2 da claque dos Super Dragões, pediu ajuda a outros elementos da claque para se vingar do adepto com quem tinha estado envolvido em confrontos.