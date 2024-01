CNID solidário com O Jogo e com o Grupo Global Media

Na sequência daem contestação à intenção de despedir até 200 profissionais e pela defesa do jornalismo, o CNID, Associação de Jornalistas do Desporto, emitiu um comunicado, no qual se mostra solidário com os trabalhadores do grupo."O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto solidariza-se com os Jornalistas e demais trabalhadores do jornal O Jogo e de todos os outros trabalhadores dos vários meios de comunicação do Global Media Group, que lutam por salários, mas sobretudo por um futuro. Que existe e tem que existir porquanto boa parte desses meios sempre teve saúde económico-financeira, além de notável impacto social. Neste dia onde os trabalhadores do grupo fazem greve de 24 horas e muitos outros jornalistas se solidarizam com esta luta com uma greve de uma hora nos seus locais de trabalho, o CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto apela a que seja sempre defendido o Jornalismo, que é um pilar da Democracia. Todos temos consciência de que há transformações a fazer, mas não podem pôr em causa a base daquele grande grupo de media - o Jornalismo. Que, lembramos, só se faz com Jornalistas", pode ler-se.