Cofina oferece assinaturas a médicos e enfermeiros

A Cofina vai oferecer as suas publicações, em formato digital, aos associados da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros.





Durante três meses, os heróis da batalha contra a Covid-19 poderão aceder, gratuitamente, a toda a informação atualizada dos títulos, Máxima, Negócios, Record, Sábado e TVGuia, complementando as curtas pausas de descanso com informação credível e de qualidade.Da atualidade generalista à moda, da economia ao desporto, da política ao mundo, do lazer à televisão.É o contributo, o reconhecimento e o agradecimento da Cofina Media a todos aqueles que lutam diariamente, com empenho e sacrifício, nos hospitais de norte a sul do País, para salvar vidas, colocando as suas em risco.