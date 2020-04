Cofina oferece assinaturas digitais das suas publicações aos enfermeiros durante 3 meses

A Cofina, dona do Correio da Manhã, Record, Jornal de Negócios e Sábado, entre outros títulos, está a oferecer as suas publicações, em formato digital, aos enfermeiros durante três meses.



"Conscientes do pouco tempo livre dos profissionais de saúde, que trabalham dias consecutivos com pausas cada vez mais curtas", na linha da frente da luta contra o coronavírus, a Cofina contactou a Ordem dos Enfermeiros, comunicando esta oferta.





Os enfermeiros interessados deverão então seguir os seguintes passos:- Efectuar o registo (caso ainda não tenha);- Enviar email para assine@cofina.pt a solicitar ativação da assinatura digital das publicações a que pretende aceder, com indicação do email com que fez o registo + Cédula Profissional atualizada em anexo.No final, irá receber um email de confirmação da ativação de assinatura. Depois, só tem de aceder aos respetivos sites para usufruir dos conteúdos sem limites nem restrições durante três meses.