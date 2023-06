Cofina recebeu proposta que avalia grupo de media em 75 milhões de euros

A Cofina SGPS recebeu uma oferta vinculativa pela totalidade do capital da Cofina Media que avalia a empresa em 75 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira a empresa em comunicado à CMVM.A empresa dona do, CMTV, Correio da Manhã, Negócios e Sábado indica que recebeu uma oferta vinculativa na passada terça-feira, 27 de junho, e outra oferta vinculativa revista no dia seguinte para a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da Cofina Media, S.A.A oferta, indica a Cofina, é subscrita pelos atuais administradores Ana Dias e Luís Santana, bem como por Octávio Ribeiro, antigo diretor do Correio da Manhã, "a quem se juntará um conjunto de investidores - não identificados".A proposta, detalha o comunicado, "prevê um preço calculado considerando um Enterprise Value de 75 milhões de euros, sujeito a condições e ajustamentos".A Cofina indica que "encontra-se numa fase preliminar de avaliação da proposta e do preço oferecido, tendo já comunicado aos proponentes que o prazo de 5 dias úteis por estes proposto para decisão da Cofina revela-se insuficiente. Tendo nesse sentido solicitado um prazo de 60 dias prorrogáveis unilateralmente tendo em conta critérios de razoabilidade e na medida do necessário".O esclarecimento surge após solicitação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que suspendeu a negociação das ações, após o Eco e o Jornal Económico terem noticiado que Cristiano Ronaldo seria um dos investidores que participaria nesta operação.