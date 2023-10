Cofundadores da Web Summit querem que Paddy Cosgrave venda participação na empresa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os cofundadores da Web Summit querem que Paddy Cosgrave venda as suas participações na empresa dona do evento, depois das declarações do ex-CEO sobre o conflito entre Israel e o Hamas.

David Kelly e Daire Hickey, que detêm o resto do capital social da empresa que detém a Web Summit, enviaram uma carta ao "board" da empresa a defender que se Cosgrave se mantiver como acionista tal pode colocar o futuro do negócio em risco, de acordo com fontes conhecedoras citadas pela Bloomberg.

A mesma fonte acrescenta que os dois acionistas colocaram em cima da mesa todas as opções, incluindo uma possível venda da participação detida por Paddy Cosgrave.

Atualmente, e segundo documentos regulatórios citados pela agência, Cosgrave detém 81% do capital da Manders Terrace, a empresa que controla a Web Summit.



Contactados pela Bloomberg, Cosgrave não respondeu até ao momento às questões colocadas. Já fonte oficial da Web Summit e os advogados que representam David Kelly e Daire Hickey não quiseram tecer comentários sobre o caso.

Paddy Cosgrave, demitiu-se do cargo de presidente executivo da Web Summit, depois de várias empresas, incluindo a Amazon, Google, Meta, Intel e a dezenas de executivos de topo do setor da tecnologia terem cancelado a sua presença na conferência que arranca no próximo mês Lisboa, devido aos comentários feitos sobre Israel.

Esta semana, a Web Summit informou que Cosgrave também já não ocupa um lugar na administração da empresa.

Este não é o primeiro "arrufo" entre David Kelly e Daire Hickey e Paddy Cosgrave. Os três empresários estão envolvidos em processos judiciais na Irlanda, em casos relacionados com as receitas e outros temas.

(Notícia atualizada às 16:49 horas).