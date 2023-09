Coimbra avança com projeto pioneiro de sustentabilidade ambiental no desporto

A Câmara de Coimbra vai desenvolver no próximo ano e meio um projeto de sustentabilidade ambiental no desporto, que tem por base a criação de um laboratório "vivo" no Pavilhão Mário Mexia e Complexo Olímpico de Piscinas Municipais.

Orçado em meio milhão de euros, o projeto Goll (Green Olympic Living Lab Sports & Environment Change) conquistou o primeiro lugar do Sports 2022 People Planet da Comissão Europeia, que comparticipa a sua execução com 398 mil euros.

"É um projeto extraordinário, que mostra as nossas preocupações ambientais ligadas ao desporto e que pretende ser uma mais-valia e uma referência", salientou esta quarta-feira, na sessão de apresentação do projeto, o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva.

O autarca mostrou-se convencido de que a criação de um laboratório experimental no Pavilhão Mário Mexia e no Complexo Municipal de Piscinas Olímpicas conjugando ambiente sustentável e desporto "fará escola e se replicar-se-á pelo país e no mundo".

Nos próximos 18 meses, os dois equipamentos municipais vão ser "transformados" em espaços de aprendizagem de educação para a sustentabilidade, envolvendo atletas, estudantes e organizações desportivas.

O projeto prevê que as suas iniciativas envolvam as cerca de 300 associações desportivas do concelho de Coimbra e abranjam 60 mil pessoas no concelho, 120 mil na região e 50 mil internacionais através de eventos e parcerias com cidades geminadas.

Para o vereador do desporto, Carlos Lopes, a execução do projeto é uma "excelente oportunidade para Coimbra na área da sustentabilidade agregada ao desporto, que não é só competição".

"Queremos agarrar de outra forma a sustentabilidade ambiental, numa perspetiva de eficiência energética, numa simbiose muito grande entre o ambiente e o desporto", salientou.

O projeto prevê trabalhar uma Comunidade de Energia, designar embaixadores do desporto, desenvolver atividades educacionais não formais, usar hidrogénio em dois veículos do município de Coimbra de apoio à atividade desportiva e desenvolver um manual de boas práticas e uma aplicação digital.

Entre as medidas idealizadas consta a instalação de painéis solares no Complexo de Piscinas, que são atualmente aquecidas a gás e representam uma despesa mensal para a Câmara de Coimbra, nos meses mais críticos, na ordem dos 75 mil euros.