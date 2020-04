Comboio localizado e mensagens enviadas: crescem os rumores sobre Kim Jong-Un

O mistério em torno da situação de Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, aumenta a cada dia que passa, sem este ser visto. Há rumores que este possa ter falecido, ou estar gravemente doente, depois de uma intervenção cardiovascular, mas a verdade é que o povo daquele país, através da rádio estatal ou do diário oficial do Partido dos Trabalhadores da Coreia, continua a receber mensagens de Kim Jong-un. Sem imagens deste desde o dia 11 de abril, foi agora vislumbrado o comboio que o líder norte-coreano utiliza nas suas viagens pessoais.





A imagem foi avançada pela 'Web 38 North', publicação especializada em assuntos da Coreia do Norte, ainda que na mesma nota, explique que tal não garanta nada."Um comboio que possivelmente pertence a Kim Jong-Un encontra-se na Estação de Liderazgo, a que serve ao complexo Wonsan. está ali, pelo menos, desde 21 de abril, segundo imagens de um satélite comercial. A presença do comboio não prova o paradeiro do líder norte-coreano, nem indica nada sobre a sua saúde, mas dá força às notícias que dão conta que ele se encontra numa zona de elite na costa do país. O comboio, de cerca de 250 metros pode ver-se na estação de caminhos de ferro reservada para a família Kim", explica a 'Web 38 North'.Refira-se que é na zona de Wonsan que a família do líder da Coreia do Norte tem uma enorme mansão, com um porto protegido, campo de tiro e um pequeno aeródromo e até zona de equitação.