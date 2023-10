Comentador da BTV detido no Porto

Tiago Fonseca Machado, advogado e comentador da BTV, foi detido esta sexta-feira, no Tribunal do Bolhão, na cidade do Porto, para cumprir uma pena de 14 meses de prisão. A notícia foi avançada pelo 'Jornal de Notícias', que dá conta que o causídico está acusado de um crime de abuso de confiança num processo em que acabou por ser condenado a uma pena de prisão. O juiz de Valongo entendeu suspender a execução da sentença, ficando Tiago Fonseca Machado obrigado a saldar a dívida ao lesado. O que nunca se verificou.De acordo com a mesma fonte, a PSP do Porto foi notificada da decisão judicial com ordem para deter o advogado, que vive e tem escritórios no Porto. No entanto, Tiago Fonseca Machado já não vivia na morada indicada no processo, o que tornou mais difícil localizar o advogado.Na manhã desta sexta-feira, a polícia terá sido informada de que o alvo do mandado de captura estava em diligências no Tribunal do Bolhão. Rapidamente, os investigadores deslocaram-se àquele local. Após o cumprimento de formalidades legais, o comentador da BTV foi transportado para a cadeia de Custóias, onde irá cumprir a pena.