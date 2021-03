Comércio local e cabeleireiros podem abrir na próxima segunda-feira

O comércio local de bens não essenciais e as atividades de cabeleireiro e similares vão reabrir ao público na próxima segunda-feira, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro no final do Conselho de Ministros que aprovou o plano de desconfinamento.

Na próxima segunda-feira, dia 15 março, "voltarão a abrir lojas de comércio local de bens não essenciais para venda ao postigo e também as livrarias e podem ser retomadas as atividades de cabeleireiros, barbeiros, manicure e similares", disse o primeiro-ministro.

De acordo com o plano apresentado, reabre também o comércio automóvel.

O plano, que António Costa disse ser "prolongado", "conservador" e a "conta-gotas", prevê um retomar gradual das atividades até 3 de maio.