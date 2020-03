Confirmados primeiros dois casos de coronavírus em Portugal

Foram esta segunda-feira confirmados os dois primeiros casos de coronavírus em Portugal. Em causa estão dois pacientes internados em hospitais do Porto. As primeiras análises aos dois cidadãos deram positivo para o novo surto virtal.





Esta segunda-feira, Marta Temido, ministra da Saúde, participou numa conferência de imprensa onde foi feito um balanço dos números relacionados com este surto viral (Covid-19).Neste encontro, os dois casos foram confirmados pela ministra. Marta Temido revelou que um dos casos confirmados, e já validado, diz respeito a um homem, de 60 anos, que se encontra "estável" e internado no Hospital de Santo António, no Porto. Este paciente, médico de profissão que esteve de férias no Norte de Itália, começou a ter sintomas no passado dia 29 de fevereiro.O segundo caso, que aguarda agora validação - uma contraprova - do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, trata-se de um doente também do sexo masculino. Este homem, de 33 anos, encontra-se igualmente estável e internado no Hospital de São João. O paciente esteve em Valência, Espanha, e começou a ter sintomas no dia 26 de fevereiro.Em declarações aos jornalistas esta segunda-feira, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou que os dois homens infetados são portugueses.O surto de Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, já provocou mais de 2.900 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países. Das pessoas infetadas, mais de 41 mil recuperaram.(em atualização)