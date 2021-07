Constança Braddell internada nos cuidados intensivos com "prognóstico extremamente reservado"

Constança Braddell, jovem de 24 anos que sofre de fibrose quística, está internada nos cuidados intensivos, em estado grave, de acordo com uma publicação escrita por familiares na rede social Instagram.





De relembrar que o Infarmed aprovou o acesso ao tratamento para a doença, tendo recebido, em março, o medicamento inovador para a tratar, o Kaftrio, visto como um sinal de esperança.

View this post on Instagram A post shared by Constanc¸a Braddell (@cbraddell)

"Tem sofrido uma sucessão de complicações do ponto de vista clínico e apresenta um prognóstico muito incerto e extremamente reservado", pode ler-se na publicação na página da jovem."O que está a suceder com a Constança é inesperado e nunca antes ocorrido no seu panorama clínico".Recorde o caso de Constança e tudo sobre a autorização do medicamento para fibrose quística em Portugal