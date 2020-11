Contratualizadas 116 camas para doentes covid aos hospitais privados no norte

O Estado, através da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), já contratualizou com os setores privado e social a utilização de 116 camas hospitalares para tratar doentes covid, adiantou hoje o primeiro-ministro.

A utilização, "preferencialmente por acordo", de camas hospitalares do setor privado e social é uma das medidas que consta da regulamentação do período de estado de emergência que vai vigorar entre 09 e 23 de novembro, hoje anunciada em conferência de imprensa pelo primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros, que se reuniu no Palácio da Ajuda, em Lisboa, desde o final da tarde de sábado até perto da meia-noite.

"Neste momento, por acordo, já temos só para doentes covid 116 camas contratadas na ARS-N, com o Hospital Fernando Pessoa, com o Hospital da Trofa, com a CUF Porto e ainda com a União das Misericórdias Portuguesas", disse o primeiro-ministro.

Segundo António Costa, foram também acordadas com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa "mais cerca de 100 camas para hospital de retaguarda", distribuídas por Lisboa e "outra instituição no Porto".

O primeiro-ministro referiu-se ainda à libertação de camas hospitalares ocupadas por casos sociais, adiantando que em trabalho conjunto com as instituições particulares de solidariedade (IPSS) e com as Misericórdias já foi possível colocar em instituições mais de mil pessoas que já tinham tido alta clínica, mas permaneciam internadas por razões sociais.

"Desde março até agora já conseguimos reinstalar cerca de 920 pessoas, mas temos dinamizado e acelerado este processo. Na última semana foram 146 pessoas que foram recolocadas e estão previstas serem recolocadas mais 80 na próxima semana", disse António Costa.

Portugal contabiliza pelo menos 2.848 mortos associados à covid-19 em 173.540 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).