Conversa no WhatsApp torna-se viral às custas de Ronaldo: «Qual dos dois és tu na foto?»

David Zatu estava longe de imaginar que uma simples tentativa de arrendar uma casa tomasse as proporções agora conhecidas, num episódio que o próprio considerou ser "épico". Este utilizador do Twitter partilhou uma conversa por Whatsapp com "aquela que pode ser" a sua "futura senhoria" e a troca de mensagem tornou-se rapidamente viral.





Conversación con la que puede ser mi futura casera. Épico. ÉPICO. pic.twitter.com/9KuK55Vq4k — Zatu (@DavidZatu) February 21, 2021

Na sua fotografia de perfil no Whatsapp David Zatu surge ao lado de Ronaldo, antigo craque brasileiro de clubes como Real Madrid e Barcelona, que atualmente é acionista maioritário e presidente do Valladolid. Depois de combinar uma data para se encontrar com a senhoria, a mulher pergunta a Zatu: "Qual dos dois és tu na foto?".Pouco depois o jovem partilhou a conversa no Twitter e a publicação já superou os 700 comentários, 10 mil retweets e 95 mil 'likes'.