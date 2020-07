Coreia do Norte não tem casos de Covid-19, mas está a criar vacina

A Coreia do Norte está a desenvolver a sua própria vacina contra a Covid-19, indicou o conselho de investigação científica de Pyongyang, mesmo que o país nunca tenha confirmado qualquer caso do novo coronavírus.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, que cita a página norte-coreana Mirea, controlada pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Coreia do Norte, já foram conduzidos ensaios clínicos em animais para o desenvolvimento de uma vacina no país e a próxima fase passará por testes em humanos, que já terá começado este mês.

A mesma comissão indicou ainda que foi confirmada a segurança e capacidade desta vacina de desencadear resposta imunitária em organismos, com o projeto a ter como alvo o recetor que o vírus da Covid-19 – o SARS-CoV-2 – usa para infetar células humanas, as proteínas ACE2 - enzimas conversoras de angiotensina 2

A revelação, feita este sábado, acontece numa altura em que quatro empresas farmacêuticas dizem ter vacinas em estado muito avançado, com mais de dez em testes com centenas de voluntários e vários países a terem fechado os seus próprios acordos para conseguir a sua dose da cura para a doença.

Até ao momento, todas as candidatas à vacina têm-se centrado na proteína que o vírus tem à volta e utiliza para se ligar à ACE2, a proteína S, e não algo que neutralizará o recetor celular para impedir que o coronavírus se ligue a este.

Até ao momento, a Coreia do Norte liderada por Kim Jong-un não confirmou qualquer caso de Covid-19 e críticos duvidam do poder económico e desenvolvimento científico do país para desenvolver e produzir uma cura para a Covid-19.

Além disso, para testar uma vacina é necessário que pessoas tenham tido contactado com o vírus de maneira a testar a eficácia da vacina. Se o país não registar casos do novo coronavírus, é impossível comprovar que uma vacina funcione.