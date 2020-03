Coronavírus: António Costa admite requisição civil e colocar doentes em hóteis

O primeiro-ministro, António Costa, assumiu, esta terça-feira, que se for preciso irá recorrer à "requisição civil" como medida para enfretar a pandemia de Covid-19. No debate parlamentar, o chefe do Executivo explicou ainda estar a falar com "unidades de hotelaria, para que hotéis que estão vazios possam alojar doentes, para libertar espaço em hospitais".



O Executivo, garantiu, está a trabalhar com o setor privado, social e forças armadas para "os piores cenários", porque é para esses que o País tem que estar preparado.



Direção Geral da Saúde revelou que Portugal tem 30 mortes associadas ao novo coronavírus, mais sete do que na segunda-feira. O boletim regista 2.362 pessoas infetadas pelo novo coronavírus (mais 302), a grande maioria (2.159) está a recuperar em casa e 203 estão internadas (mais dois), 48 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos (mais uma).



De acordo com o relatório da situação epidemiológica em Portugal, existem 11.842 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, número idêntico ao apresentado na segunda-feira (menos 720, face a domingo).



Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23h59 de 2 de abril.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 360 mil pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 17.000 morreram.