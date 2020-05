Coronavírus: Cédric Soares oferece material médico ao serviço de urgência do Montijo

O futebolista Cédric Soares, que atua no Arsenal, ofereceu material médico e de apoio ao serviço de urgência básica do Montijo, para ajudar na luta contra a pandemia da covid-19, foi esta terça-feira divulgado.

Num vídeo disponibilizado nas redes sociais, é explicado que o internacional português disponibilizou dois monitores cardíacos, uma marquesa elétrica, um carro multifuncional, um carro de urgência, dois bancos de punção, dois suportes de braço para punção, quatro termómetros, uma televisão, dois cadeirões de pausa, três cadeiras de apoio, seis cadeiras de secretária, uma máquina de água quente e 50 socas aos profissionais serviço de urgência básica do Montijo, no distrito de Setúbal.

Cédric, de 28 anos, nasceu na Alemanha, mas mudou-se muito jovem para o Montijo, onde fez a sua infância. Em 2016, o lateral recebeu a medalha de honra da cidade, devido a ter ajudado Portugal a conquistar o Euro2016.

O antigo jogador do Sporting está atualmente no Arsenal, por empréstimo do Southampton, mas ainda não se estreou pelos 'gunners'.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 318 mil mortos e infetou mais de 4,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.247 pessoas das 29.432 confirmadas como infetadas, e há 6.431 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.