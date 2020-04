Coronavírus: Detetado em Portugal caso "parecido" com síndrome rara em crianças

Graça Freitas revelou esta quinta-feira que foi detetada em Portugal uma "situação que configura o quadro clínico parecido com aqueles que tem sido descritos na literatura médica". Porém, a diretora frisou que apesar de a situação ser "semelhante, carece de melhor caracterização para ver se é igual às reportadas".





No Reino Unido, foi emitido um alerta pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS) para o surgimento de uma nova síndrome em crianças infetadas com o novo coronavírus. Os sintomas incluem dores de estômago e inflamação cardíaca, e podem ser fatais. Ainda que de extrema gravidade - uma combinação de síndrome de choque tóxico e síndrome de Kawasaki - estima-se que o número de casos seja reduzido, especulando-se que seja uma complicação rara dos sintomas da Covid-19.Esta quarta-feira, o ministro da Saúde de França, Olivier Véran, garantiu levar "muito a sério" o aparecimento no país de casos de crianças com doença inflamatória grave, mas sublinhou não haver ainda provas que a associem ao novo coronavírus.