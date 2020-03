Coronavírus: Donald Trump vai declarar emergência nacional

O presidente dos Estados Unidos vai declarar o estado de emergência nacional esta sexta-feira devido à pandemia do coronavírus Covid-19, avança a Bloomberg.





Segundo a agência noticiosa, que cita duas pessoas "conhecedoras do tema", Donald Trump vai invocar o Stafford Act, que permite mais ajuda federal aos estados e municípios.A Casa Branca indicou que Trump dará uma conferência de imprensa esta sexta-feira pelas 15:00 locais (19:00 em Lisboa).Nos últimos dias o presidente norte-americano tem sido pressionado para tomar medidas mais vigorosas face ao surto pandémico, nomeadamente com as ações tomadas por governadores estaduais e "mayors" de algumas cidades, que incluem o encerramento de escolas e o cancelamento de eventos públicos.