Coronavírus em Itália: 534 mortes, 3.370 novos casos e 2.943 curados em 24 horas

Itália registou 437 vítimas mortais provocadas pela pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas. Este número representa uma descida face às 534 mortes do dia anterior. No total, já morreram 25.085 pessoas desde o início da pandemia no país.





Segundo o relatório diário das autoridades italianas, foram ainda registados 3370 novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, um aumento de 641 em relação à véspera. O número de contagiados é agora de 187.327. De destacar que as autoridades consideraram 2.943 pessoas curadas nas últimas 24 horas.A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 178 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 583 mil doentes foram considerados curados.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.