Coronavírus em Portugal: Pela primeira vez o número de recuperados ultrapassou o de mortos

Pela primeira vez, desde o início da pandemia de covid-19 em Portugal, o número de recuperados ultrapassou o de mortos, disse esta terça-feira o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales. Depois de dois dias consecutivos sem alterações no número de recuperados, a cifra aumentou para 917 - uma subida de 317. As vítimas mortais são agora 762.





86,7% dos casos encontram-se em tratamento domiciliário e a percentagem em internamento é de 5,5% - destes, 1,1% está nos cuidados intensivos.

cerca de 14.500 amostras processadas. "Do total 49,5% foram realizadas em laboratórios públicos, 45,1% em privados e 5,4% em laboratórios de outras entidades ligadas à área da investigação", ressalvou.



De acordo com a DGS o País regista atualmente 21.379 casos de infeção, mais 516 que no dia anterior.

Dos 1.172 doentes internados há 213 internados nos cuidados intensivos.



A taxa de letalidade global é de 3,6%, acrescentou Lacerda Sales durante a conferência de imprensa diária da Direção-Geral da Saúde. De acordo com o secretário de Estado da Saúde,O secretário de Estado da Saúde revelou ainda que desde o dia 1 de março foram realizados mais de 274 mil testes de diagnóstico, "70% dos quais já no mês de abril". Lacerda Sales informou ainda que Portugal tem vindo a aumentar a intensidade da testagem, tendo o dia 17 de abril sido aquele com mais testes desde o início do surto, com

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (441), seguida pelo Centro (171), a região de Lisboa e Vale Tejo (133), Algarve (11) e Açores (6).





AR "tomou as medidas necessárias" para comemoração do 25 de Abril Sobre a cerimónia na Assembleia da República durante a pandemia, Graça Freitas sublinhou que a decisão coube ao Parlamento, que tomou todas as medidas necessárias e suficientes para cumprir as regras. - Portugal , Sábado.