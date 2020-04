Coronavírus: Espanha ultrapassa os 24 mil mortos e tem quase 213 mil infetados

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 325 mortes devido à pandemia de covid-19, um ligeiro aumento em relação às 301 de terça-feira. O país regista agora um total de 24.275 óbitos, segundo as autoridades sanitárias.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, foram registados mais 2144 novos casos positivos, elevando para 212.917 o total de infetados confirmados pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus. Na terça-feira, o número de novos infetados tinha sido de 1308.





Há ainda a registar mais 6399 pacientes considerados curados, num total de 108.917.A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 215 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 840 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 948 pessoas das 24.322 confirmadas como infetadas, e há 1.389 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.