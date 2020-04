Coronavírus: Estados Unidos ultrapassam 8 mil mortes e 300 mil infetados

Os casos de covid-19 nos Estados Unidos crescem de dia para dia a um ritmo muito preocupante e o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus já ultrapassa as 8 mil (8.347).





Os número de infetados ascende aos 306 mil, com Nova Iorque a centrar as preocupações das autoridades norte-americanas. Na Big Apple há 113 mil casos positivos e já morreram 3.565 pessoas por causa do novo coronavírus.O presidente Donald Trump, que já recomendou o uso generalizado de máscaras - embora garanta que não pretende usar nenhuma -, enviou mil militares com formação médica para ajudar no combate à pandemia em Nova Iorque.O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças do país começou, entretanto, a fazer testes no sentido de identificar as pessoas que entraram em contacto com o vírus e que não manifestaram sintomas. Estes testes ajudam a detetar os anticorpos que combatem a infeção.