Coronavírus: França proíbe eventos com mais de 5 mil pessoas e cancela meia-maratona de Paris

O governo francês reuniu-se este sábado para analisar o problema da epidemia de coronavírus no país - já há 73 pessoas infetadas - e anunciou uma série de medidas, com vista a tentar conter o Covid-19. Uma delas é a proibição da realização de eventos com mais de 5 mil pessoas em espaços fechados, ou quando os ajuntamentos provocarem necessariamente a "mistura com populações de áreas onde o vírus está a circular".





Por isso, segundo o ministro da saúde francês, Olivier Véran, a meia-maratona de Paris, marcada para amanhã, será cancelada. Estas medidas à partida não afetam (para já) os jogos da Ligue 1.As escolas das zonas mais afetadas serão também encerradas a partir de segunda-feira.