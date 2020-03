Coronavírus: Governo proíbe consumo de álcool na rua e suspende aulas e exames de condução

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, comunicou este domingo novas restrições de maneira a evitar a propagação do novo coronavírus. Em sessão de esclarecimentos em relação a medidas impostas neste sábado e de outras que serão ainda divulgadas este domingo, o Governo anunciou a probição de consumo de bebidas alcoolicas na via pública e avisou ainda os portugueses a evitarem fazer "todas as saídas desnecessárias",





Entre as medidas está também a redução da dimensão de eventos para um máximo de 100 pessoas e também da limitação de estabelecimentos de restauração ou bebida em um terço, esplanadas incluídas. Eduardo Cabrita fez também referência a aulas, práticas e teóricas, e exames de condução, que deixarão de acontecer a partir de segunda-feira. O ministro apontou que será feita uma "avaliação permanente" do estado de alerta.Defendendo que este é um "desafio global", Eduardo Cabrita afirmou que os portugueses devem restringir-se apenas ao essencial, como as deslocações casa-trabalho, a compra de bens alimentares e o auxílio a familiares e amigos idosos.Esta segunda-feira, os 27 ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia vão reunir-se por teleconferência "para definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas" da UE.