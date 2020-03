Coronavírus: Governo suspende todos os voos de e para fora da União Europeia

O primeiro-ministro, António Costa, revelou que estão suspensos, a partir das 24h00 desta quarta-feira, todos os voos internacionais de e para fora da comunidade europeia. A excepção serão os países com uma forte comunidade portuguesa: Canadá, EUA, Venezuela e África do Sul. Também serão mantidos os voos com os países de língua oficial portuguesa. Porém, no caso do Brasil serão restringidas as rotas, mantendo-se apenas Rio de Janeiro e São Paulo.





Antes do primeiro-ministro falar, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, confirmou a declaração de estado de calamidade no município de Ovar, uma decisão que tinha sido avançada pelo presidente da Câmara, Salvador Malheiro. Os 30 casos de Covid-19 locais levaram à tomada de decisão.O governante explicou que vai uma "cerca sanitária" à volta do município,. Além disso, ficam interditas todas as atitivades comerciais e industriais locais, com exepção das que laboram no setor alimentar. Deste modo, "fecham restaurantes e oficinas, mas mantêm-se abertas padarias e supermercados". Farmácias, bancos e postos de combustíveis vão continuar a funcionar, como todas as estruturas de saúde e de forças de segurança.

No seu boletim diário, a DGS elevou, esta terça-feira, o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte em Portugal.

Dos casos confirmados, 242 estão a recuperar em casa e 206 estão internados, 17 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

A nível, global, o número de infetados é superior a 180 mil pessoas desde o início do surto, das quais mais de sete mil morreram e mais de 75 mil recuperaram.