Coronavírus: Governo vai anunciar medidas após reunião com partidos

O primeiro-ministro António Costa indiciou uma série de medidas para fazer face à crise do coronavírus Covid-19. O governante suspendeu o Conselho de Ministros desta manhã para ouvir primeiro os partidos com assento parlamentar, reunindo com os ministros apenas às 20h.



O Conselho de Ministros foi interrompido para que Costa possa reunir com os líderes partidários em São Bento. "É essencial que o país sinta que os políticos estão convergentes para responder às necessidade dos que estão ou possam vir a estar infetados", explicou o primeiro-ministro.



Sobre a decisão de vir a fechar as escolas, Costa explicou que quer primeiro ouvir os restantes partidos antes de tomar uma decisão. "Qualquer decisão não é isenta de consequências. Tudo tem de ser devidamente ponderado. Estamos a falar de uma situação que não tem um fim previsível", notou o primeiro-ministro.



"Esta noite iremos anunciar devidamente as medidas.Sendo uma matéria que tem tão grande impacto na vida das famílias e sobre a qual todos nós temos oprtunidade de acrescentar informação, é útil e ncessário que todos os partidos sejam ouvidos", acrescentou ainda.



Costa pediu ainda que se evitassem "convívios". "Cada um de nós pode ser portador do vírus sem o saber. Cada um de nós tem um sentido de responsabilidade social enorme", lembrou o primeiro-minsitro.