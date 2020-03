Nas últimas 24 horas foram registados mais 475 mortos por causa do surto do novo coronavírus em Itália, segundo os últimos dados divulgados por Angelo Borrelli, chefe responsável da Proteção Civil italiana.





O que significa um aumento de 18% no balanço de vítimas mortais - num total de 2.978. A Proteção Civil italiana dá conta ainda de um aumento de 12% no número de infetados com o Covid-19.Mas também há dados positivos sobre pessoas já recuperadas: em Itália existem 28.710 infetados com coronavírus (mais 2.648 em relação aos dados de terça-feira), aos quais se somam 4.025 recuperados ( mais 1.084) e 2.978 mortes (mais 475).