O número de mortes em Itália devido ao novo coronavírus atingiu esta quinta-feira as 8.165, com 662 vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas, um valor inferior em relação aos dois dias anteriores, divulgou a Proteção Civil italiana.





Já os casos positivos de infeção no país voltaram a aumentar após três dias em declínio e atualmente são 62.013, com o registo de 4.492 novos casos ativos em apenas um dia, segundo os mesmos dados.O novo aumento no número de infeções diárias deve-se principalmente à Lombardia, a região mais afetada do país, onde nas últimas 24 horas foram verificados mais de 2.500 novos infetados.