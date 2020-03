Coronavírus: Itália regista 349 mortos em 24 horas e chega às 2158 vítimas mortais

As autoridades italianas reveleram que morreram, em 24 horas, 349 pessoas infetadas com o novo coronavírus. Segundo os dados revelados esta segunda-feira, já morreram 2158 pessoas desde o início do surto no país.





Além disso, estão infetadas 27.980 pessoas, enquanto domingo o número era de 24.747.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com mais de 55 mil infetados e pelo menos 2.335 mortos.