Coronavírus já matou 14 pessoas em Portugal: há 1.600 infetados

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Portugal subiu este domingo para 1600. Segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, o vírus já matou 14 pessoas.





O anterior balanço apontava para 1280 infetados e 12 mortos.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 300 mil pessoas em todo o mundo, segundo uma atualização da contagem realizada pela agência AFP, divulgada este domingo.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.825 mortos (mais 793 do que na sexta-feira) em 53.578 casos (mais 6.557, um recorde em 24 horas). Segundo as autoridades italianas, 6.062 dos infetados já estão curados.